Kemp, karavany či hřiště. Liberec chce vylepšit nevyužívaný areál ve Vesci

Lukáš Bauer tu vyhrál stříbro při Mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009. To byla zatím největší chvíle sportovního areálu Vesec v Liberci. Sportoviště, které se za 304 milionů vybudovalo právě pro potřeby MS 2009, se mělo následně stát místem pro celoroční sportování, rekreaci a kulturní využití.

Jenže areál postavený pro běžkaře je přes zimu využíván jen minimálně, většinou kvůli nedostatku sněhu, a přes léto je tam největší akcí festival Benátská!. Vedení Liberce by to rádo změnilo. Vesecký areál by měl v představách radnice víc žít.

„Máme hodně nápadů, jak areál rozvinout, aby tam bylo víc různorodých rekreačních aktivit, které přilákají do Vesce víc lidí. Potenciál toho místa je ohromný,“ říká náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek (ODS).

Vesecký areál zabírá plochu zhruba 70 hektarů. Láká hlavně na běžecké tratě, které se po tamních loukách proplétají ve třech okruzích a dohromady měří 10 kilometrů. Oblíbené je i hřiště pro discgolf a fotbalgolf. I tak je ale podstatná část areálu nevyužitá.

Rozvoj areálu je prioritou města

Už při jeho stavbě se počítalo s tím, že Vesec, který stál nemalé peníze, bude místem pro sportovně-rekreační vyžití Liberečanů. Dokonce vznikl projekt na rozvoj areálu, na který měly jít peníze z evropských dotací. Město na to mělo přispět patnácti procenty z celkových nákladů. Žádost o dotaci ale radnice za primátorky Martiny Rosenbergové nepodala. Nedošlo ani na připravený projekt na propojení sportoviště s oblastí lesů kolem Císařského kamene.

Teď si současné vedení Liberce dalo rozvoj veseckého areálu jako jednu z priorit, na kterou se chce zaměřit. „Aktivit tam může být hodně. Budu připravovat koncept rozvoje, na kterém se pak v koalici musíme shodnout. Jednou z věcí, která by ve Vesci mohla být, jsou místa pro karavany, takzvané stellplatzy, na které jsme už v minulém volebním období hledali vhodný dotační titul. Stejně tak by byl pro Vesec vhodný časem i autokemp se sociálním zázemím,“ nastínil Židek.

O kempu přitom uvažovalo už předchozí vedení sportovního areálu před sedmi lety. Tenkrát se mluvilo o zhruba 250 místech pro stanování. Jediný kemp, který dnes v Liberci je, leží na druhé straně města v Pavlovicích. Tím však výčet možných aktivit na veseckých pláních nekončí.

Neměl by tu vzniknout žádný lunapark

„Zvažujeme lanové centrum, cvičiště pro psí agility, trail park pro horská kola, pump track, workoutové hřiště, dětské hřiště se zázemím pro rodiče, přírodní lezeckou stěnu v lomu, běžeckou překážkovou a atletickou dráhu a podobně. Může tam být i půjčovna koloběžek a kol. Zatím to jsou ale jen nápady, na kterých musíme zapracovat,“ uvedl Židek s tím, že rozvoj místa by měl být postupný a citlivý.

„Určitě nestojíme o žádný lunapark. Ale je evidentní, že východní část areálu je zcela bez využití, což je škoda. V lesích směrem k Císařskému kameni jsou neoficiální cyklotraily, které by se mohly propojit s Vescem. Zlepšit by se mohlo i napojení areálu na městskou hromadnou dopravu,“ zmínil radní Jan Hruška (Piráti).

Kromě sportovně-rekreačních aktivit má radnice v plánu využít vesecký areál i pro solární energii. „Na jižním úpatí kopce nad areálem bychom rádi umístili fotovoltaické panely, které zahrneme do městské komunitní energetiky a přineseme tak areálu energetickou soběstačnost,“ upřesnila náměstkyně primátora Šárka Prachařová (ANO).