Signal rozsvítí Prahu i díky návštěvníkům. Nové dílo chystá Kateřina Šedá

Dílo Kateřiny Šedé bude parafrází na slavnou Pacifickou hřebenovku a ponese jméno Paficic Prague Trail. „Nechystám instalaci, jak tu asi bývá zvykem. Když mě z festivalu oslovili, nebyla jsem si jistá, jestli jsem schopná něčím přispět... Byla jsem překvapená množstvím lidí, kteří se pohybují po festivalu pasivně, a tak jsem začala přemýšlet, jestli se světlo nedá využít i jinak,“ popisuje své úvahy konceptuální umělkyně, která se těší úspěchu po celém světě a u nás je známá díky projektům jako Národní sbírka zlozvyků nebo Průvodce brněnským Bronxem.

„Ta trasa bude nést jisté podobnosti s Pacific Trailem, samozřejmě ale nebude tak dlouhá. Primárním cílem je diváky aktivizovat a poslat skutečně přes celou Prahu na trasu, kterou jsme stanovili na 42 kilometrů, takže od té původní pacifické jsme posunuli desetinnou čárku (Pacifická hřebenovka je dlouhá 4,270 kilometrů, pozn. red.),“ vysvětluje dál. Světlo v pojetí Šedé má nést symboliku svobody a poznání.

Rafael Lozano-Hemmer, který reprezentoval Mexiko na benátském bienále a je držitelem ceny BAFTA za interaktivní umění, do Prahy přiveze dílo Thermal Drift. K vidění bude na Lyčkově náměstí v Karlíně, kde prostřednictvím termokamer nasnímá tělesnou teplotu návštěvníků a převede ji do dynamické velkoformátové projekce.

Největší dílo letošního ročníku uvidí návštěvníci v rámci galerijní zóny (která je letos taktéž historicky největší) a na svědomí ho má španělské audiovizuální studio Playmodes. Pro holešovickou Halu 13 si autoři připravilo dílo Horizon o rozměrech 25 metrů na délku a 12 metrů na šířku. Další souhru návštěvníka a umění pak nabídne dílo polského kolektivu Ksawery Komputery. Ovládat ji bude možné pomocí gest a hlasu.

Z českých umělců přispěje ještě Václav Mlynář s dílem Kaluže nebo Jan Kaláb a jeho sochařská instalace Ireduus Bulla. „Ten objekt má připomínat kostru bubliny nebo prvoka. Je to dílo složené z šestnácti elips, které jdou za sebou. Přes den působí jako nehybná kostra, v noci se však díky světlu konstrukce rozvlní v závislosti na hudbě. V elipsách venku i zevnitř a světlo se bude přelévat zepředu i zezadu. Pracuju s něčím takovým poprvé, tak uvidíme, jak to půjde,“ popsal Kaláb svou práci. Signal Festivalu se jako umělec zúčastnil poprvé před dvěma lety.

„To je na festivalu krásné. Že často dostáváme umělce do dost nekomfortních situací,“ reagoval na Kalába ředitel festivalu Martin Pošta. V Kunsthalle Praha, kde organizátoři program ve středu zveřejnili, vznikne výstavní projekt s názvem The Grief of Misfit Cathedrals, zabývající se fenoménem opuštěných industriálních komplexů. Výstava bude k vidění až do 14. ledna příštího roku.

Muzeum města Prahy pak ve spolupráci se Signal Festivalem jako první zpřístupní své právě rekonstruované prostory na Florenci. Laterna magika navíc na místě představí svůj projekt Labyrint principů, který odkazuje k nejdůležitějším technologickým a myšlenkovým milníkům své historie.

Chybět nebudou ani oblíbené videomappingy, které letos rozhýbou fasádu Městské knihovny na Mariánském náměstí i kostelu sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí. Část programu Signal Festivalu je i letos zdarma. Pokud chce však návštěvník prozkoumat všech dvacet festivalových instalací, musí si koupit vstupenku. V prodeji jsou dva druhy, a to Signal Plus, umožňující vstup do galerijní zóny festivalu po celou dobu jeho konání a Signal VIP pro ty, kteří chtějí zažít festival s většími výhodami.

Zahájení jedenáctého ročníku Signal Festivalu proběhne ve čtvrtek 12. října v 19 hodin na Karlínském náměstí a potrvá do neděle 15. října.