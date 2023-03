Parní válec rozdrtil nevydanou tvorbu, Pratchettovi přesto vyjde novinka

Jednou z nejdelších uveřejněných povídek bude „The Quest for the Keys“, kterou měl na své zdi po čtyřicet let zarámovanou Pratchettův fanoušek Chris Lawrence. „Povídka mne oslovila v mých patnácti, proto jsem si dal tu námahu posbírat každou její část,“ uvedl Lawrence pro BBC.

Soubor bude dále obsahovat povídky, které Pratchett publikoval pod pseudonymem a které jiní nadšenci Pat a Jan Harkinovi posbírali během probírání se starými regionálními novinami. Pratchett je sem psal pod jménem Patrick Kearns v 70. a 80. letech.

Nakladatelství Penguin upozorňuje, že ač se Pratchettova raná tvorba neodehrává ve světě Úžasné Zeměplochy, odkazuje na svět, který Terry Pratchett následně vytvořil.

„Čtenáři se mohou těšit na setkání s postavami od jeskynních mužů po gnómy, od čarodějů po duchy, na četbu o cestování časem, strašení v kancelářích či návštěvníkovi z jiné planety,“ láká nakladatelství. Kniha vyjde v angličtině 5. října pod názvem A Stroke of the Pen: The Lost Stories, což by se dalo volně přeložit jako „Škrt perem: Ztracené příběhy“.

Terry Pratchett je autorem sedmdesáti knih, kterých se prodalo přes sto milionů v 43 jazycích. Autor zemřel v roce 2015 ve věku 66 let. Součástí jeho závěti bylo přání, aby veškerá jeho nedokončená tvorba byla zničena parním válcem. To se skutečně v roce 2017 stalo, parní válec tehdy zničil harddisk obsahující deset nedokončených novel.

Podle autorova přítele, spisovatele Neila Gaimana, Pratchett chtěl, aby se vše, na čem před smrtí pracoval, „vzalo spolu s jeho počítačem ven, dalo doprostřed silnice a aby to všechno rozjezdil parní válec“.