Marek Epstein napsal knihu pro děti. Proměnil Prasáka ve Srabáčka

Jeho Srabáček sleduje příběh zprvu vystrašeného prasátka, které se v touze zachránit svou milovanou kamarádku Kačenku postupně stává neohroženým hrdinou. Partnerem na cestách mu je zkušený papoušek Žako. Ačkoliv jde o příběh pro malé čtenáře, původně byl Srabáček postavou ve vyprávění, které autor sepsal pro svou ženu.

„Má drahá kdysi dostala plyšovou hračku, která se stala součástí jejích studentských let a pak bohužel i naší ložnice. Bylo to takové ušmudlané prasátko. Původní příběh se tedy jmenoval Prasák, tak jsem plyšáka ze žárlivosti pojmenoval já. Ovšem moudrý nakladatel zasáhl a po společné dohodě jsme z Prasáka udělali Srabáčka,“ líčí.

Nápad, aby napsal vyprávění pro děti, přišel přímo od těch nejpovolanějších. „Tohle rozhodnutí za mě udělaly děti samy. Když máte doma apokalypsu a něco kolem 150 decibelů, je každá příležitost na zklidnění vítána. Takže jsem začal vymýšlet, co jim nacpat do hlaviček místo řevu,“ vzpomíná Epstein.

Pro děti různého věku

Původně příběh upravoval pro svou dceru, které byly čtyři roky. Nakladatelství Pikola však usoudilo, že Srabáčka doporučí čtenářům od sedmi let. Ale jinak je podle Epsteina složité zobecňovat, když přijde na věk malého čtenáře. „Děti jsou ve stejném věku různě vyspělé. Obecně si myslím, že máme trochu tendenci děti podceňovat. Dobrá dětská kniha začíná tím, že baví toho, kdo ji čte. Tedy dospělého,“ myslí si.

Obálka knihy Srabáček

Neopomenutelnou součástí Srabáčka jsou taktéž ilustrace, jejichž autorkou je Aneta Žabková. „Malování a zpívání jsem si zakázal, abych nepoškodil sebe nebo okolí. Aneta je nesmírně šikovná ilustrátorka a z příběhu si vybrala to nejlepší, co by malého adresáta mohlo bavit,“ libuje si Epstein.

Srabáčkem by chtěl dětem ukázat, že strach sice má v lidském životě místo, nikdy by se jím však člověk neměl nechat ovládat. „Mám dojem, že v době mého dětství byl strach tak trochu zakázaný. Moc bych si přál, aby moje děti a nejlépe celá generace uměla se strachem pracovat lépe než já,“ říká. A kdyby to bylo příliš ambiciózní, bude prý Epsteinovi dostatečnou odměnou dětský úsměv.