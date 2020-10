Marku, jak prožíváte premiéry? Je to o radosti, nebo spíš o stresu?

Pro scenáristu je to hlavně o vzpomínkách. Filmová premiéra se kolikrát koná roky od okamžiku, kdy jste zlomili tužku nad posledním slovem ve scénáři. Občas vás i překvapí, že film premiéru ještě neměl. Teď přece pracujete na něčem jiném, co je stejně nebo dokonce ještě zajímavější. Tedy snažím se je brát racionálně, ale jako trémistovi mi trhají vnitřnosti.