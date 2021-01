Na hymnu o silvestrovské půlnoci se dívalo 1,8 milionu lidí

Hymna a novoroční přípitek na ČT1 a Silvestrovské Televizní noviny na Nově se staly nejsledovanějšími pořady posledního dne roku 2020. Hymnu si pustilo 1,8 milionu lidí, k téže hranici se přiblížil přípitek, silvestrovské zprávy na Nově vidělo 1,6 milionu diváků starších 15 let. Nad milion diváků se dostaly jen dva zábavné pořady večera, oba střihové a oba na ČT1, jmenovitě Do roka a do dne a Všechnopárty.