Fleetwood Mac se díky TikToku vrátili do hitparády Billboard Hot 100

Uživatel doggface208, vlastním jménem Nathan Apodaca, na svůj účet na TikToku nahrál krátký klip s popiskem „ranní nálada“, ve kterém za jízdy na skateboardu popíjí z plastové lahve džus a notuje si do rytmu písničky Dreams od kapely Fleetwood Mac. Video se stalo mezinárodní senzací. Melancholickou skladbu z roku 1977 to katapultovalo na 21. místo aktuálního vydání zmíněného amerického žebříčku. Video od té doby nasbíralo na 8,7 milionů „lajků“ a z jeho autora se stala internetová hvězda.



„Je to fascinující. Není to poprvé, co TikTok vytáhl archivní hit zpátky do různých hitparád Billboard. Ale nikdy nešlo o tak starou píseň a návrat tak vysoko do Hot 100,“ uvedla jedna z pracovnic magazínu Billboard Tatiana Cirisano. Skladba Dreams v týdnu končícím 8. říjnem na streamovacích platformách nasbírala přes třináct milionů přehrání a výsledkem je nejlepší zápis Fleetwood Mac v žebříčku Hot 100 za více než třicet let.