Best Film Fest nabízí zlevněné vstupné

Seskupení čtyř artových kin v Praze, Atlas, Evald, Lucerna a Mat, pořádá od 15. do 21. prosince Best Film Fest, týden nejúspěšnějších filmů druhé poloviny roku za jednotnou atraktivní cenu vstupenky 89 korun. Zahrne mimo jiné snímky Trojúhelník smutku, Top Gun: Maverick či Mimoni 2, z českých filmů drama Hranice lásky, životopis Il Boemo či animovaný film Myši patří do nebe.