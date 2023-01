Autory scénářů čeká 800 tisíc korun

Přesně do půlnoci 28. února 2023 mohou renomovaní tvůrci i autoři prvotin přihlásit svá díla do jedné ze dvou kategorií scenáristické soutěže Filmové nadace. Hlavní kategorie je určena všem scenáristům bez rozdílu věku, zatímco kategorie Hvězda zítřka nabízí příležitost pro začínající autory bez dosud realizovaného scénáře celovečerního filmu, kteří nepřesáhli věk 33 let. Vítězům obou kategorií mohou pořadatelé vyplatit celkem až 800 tisíc korun.