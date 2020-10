Kapela Vesna na albu Anima zkoumá přitažlivost mezi mužem a ženou

Řekne-li se dívčí nebo ženská kapela, můžeme si vzpomenout jednak na britský popový vývozní artikl Spice Girls nebo na ryzí kšeft v podobě najatých holčin AquaBabes, zpívajících reklamní znělku na perlivou vodu. Touto cestou ale pětice Vesna jít nechce.

Po debutovém albu Pátá bohyně z roku 2018 přichází s další deskou Anima, která ještě více prohlubuje jejích vztah k přírodě.

„Spojuje nás touha něco dokázat, zároveň se chceme vymezit vůči těm, kteří nám v minulosti radili, jak funguje česká hudební scéna a že si lidi oblíbí hlavně jednoduché a chytlavé věci. My si ale chceme udržet to své, jít po hudební kvalitě,“ říká skladatelka a textařka Patricie Fuxová.

„Písničky se točí kolem přírodních motivů. Jsme ale všechny v kapele celkem od rány, takže jim dokážeme dát potřebnou dynamiku,“ doplňuje Fuxová.

Děvčata z Vesny jsou prostě tak trochu šelmy – ostatně na desce mají hned tři skladby se zvířecí tématikou: Bílá laň, Jestřábí a Na dračích perutích. „Pak je tam věc Vlčí oči, která se váže k mému vztahu k jednomu člověku, který mi byl inspirací. On o sobě říkal, že je to vlk, který nepotřebuje lesk a slávu, raději je vzadu a těma svýma očima to všechno pozoruje,“ svěřuje se Patricie Fuxová a zmiňuje ještě písničku Noční můry.

„Vznikala cíleně, líbil se nám obraz můr jako něčeho křehkého, krásného a zároveň mystického,“ doplňuje Fuxová. Zároveň ale dodává, že všechny skladby na desce jdou takto do hloubky a zmiňuje Tančíme a Blíženci, které jsou vyloženě o lásce.

„Jinak je pro mě ale jednoticí linkou alba dech, životní síla, vzájemná přitažlivost mezi mužem a ženou. Celková koncepce je postavená na vyrovnání protikladů.“

Slovo si bere houslistka Bára Šůstková a podotýká, že v nových písničkách se pozitivně odrazil i Patriciin současný partnerský vztah, což Patricie s úsměvem potvrzuje.

„Mám pozitivní životní období. Jdu za tím, co mi bylo dáno a nehroutím se z toho, co mi dáno nebylo.“