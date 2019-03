Sting vydá My Songs. Některé hity na výběrovce budou nově upravené

„Album My Songs je v podstatě můj život v písních. Některé prošly rekonstrukcí, některé přestavbou, jiné dostaly nový rám, všechny jsou však hudebně zasazené do současnosti,“ líčí Sting. Album navíc obsahuje poznámky, ve kterých hudebník sdílí osobní příběhy, které se skrývají za každou ze skladeb.

Za produkcí My Songs stojí mimo jiné Martin Kierszenbaum, který v minulosti spolupracoval například s Lady Gagou, a Dave Audé, jenž má na svědomí hudbu Bruna Marse a Seleny Gomezové.

Výběrovka vyjde na CD, vinylu a také jako deluxe edice, která navíc obsahuje živé nahrávky Synchronicity II, Next To You, Spirits In The Material World a Fragile.

Sting je jedním z nejvýraznějších a nevlivnějších umělců. Od doby, kdy v 70. letech vystupoval s kapelou The Police, se vypracoval na ikonu hudebního průmyslu, prodal sto milionů nahrávek a získal ta neprestižnější ocenění. Je autorem hitů Englishman In New York, Fields Of Gold, Shape Of My Heart, Every Breath You Take, Roxanne nebo Message In A Bottle.

Loni v listopadu hrál Sting v pražském Foru Karlín spolu s jamajským hudebníkem Shaggym v rámci turné k jejich společné desce 44/876 (čtěte recenzi Sting, Shaggy a koncert jako vytepaný z čiré lásky k hudbě), letos 12. července se Sting sólově představí v zahradě zámku ve Slavkově u Brna. Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketportal.