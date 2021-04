Na mé desce se bolest mění v radost, říká Radek Banga

Co by si měl člověk z poslechu vašeho sólového alba odnést?

Dal jsem do něj doslova svou duši, tak doufám, že si z toho posluchač odnese především emoce. Není to jen obyčejné album, třeba song Dolů padá je o mojí mámě. Zpívám o tom, jak se nedokázala vymanit z nešťastné zamilovanosti do alkoholika, který si místo řešení svých psychických potíží na ní vybíjel veškerou svou zlost. Každá písnička vlastně odráží nějakou mou životní etapu, třeba song Dveře je o tom, jaké to je, když se vám zrovna nedaří a místo pomoci vám většina „přátel“ zavírá přímo před nosem.

Napsal jsem knihu i proto, aby si rodiče uvědomovali, jaké stopy zanechají na svých dětech. Radek Banga hudebník