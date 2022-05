V soutěži hudebních klipů uspěla Pauhofová a hollywoodský kameraman

Odborná porota vybírala z téměř stovky videoklipů z třinácti zemí světa. Podle organizátorů měl letošní ročník velmi vysokou úroveň, příjemným překvapením byla kreativita tvůrců, kteří stále dokážou přicházet s novými přístupy či netradičním pohledem.

Do Síně slávy vstoupil kameraman Dariusz Wolski, výrazná osobnost světového filmu. Polský rodák navštěvoval filmovou školu v Lodži a na konci 70. let odešel do USA. Dlouhodobě spolupracuje s režiséry jako jsou Tim Burton, Gore Verbinski nebo Ridley Scott, pro kterého snímal všechny jeho filmy za posledních deset let.

Vedle filmové tvorby se Wolski věnoval a občas ještě stále věnuje také videoklipům. Podílel se na více než stovce klipů pro takové interprety, jako jsou Elton John, Neil Young, Sting nebo David Bowie.

„Jeho tvorba vyniká výjimečnou obrazovostí, citem pro atmosféru a fantazií, pro které se právem řadí mezi nejuznávanější světové kameramany,“ konstatují Martin Müller a David Laňka, organizátoři No Stress Music Video Awards.