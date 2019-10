Nick Cave přijede představit své aktuální dvojalbum do Prahy

V doprovodu věrných The Bad Seeds vystoupí Nick Cave 30. května v pražské O2 areně. Vstupenky budou v prodeji od 25. října od 10 hodin v rámci prodejních sítí Ticketmaster a Ticketportal. Jejich cena se bude pohybovat v rozmezí od 1 290 – 1 990 Kč.



Zatím naposledy se Cave českým fanouškům představil v roce 2017 rovněž v O2 areně, kde odehrál strhující koncert, kde kromě klasických hitů zahrál i téměř kompletní tehdy aktuální album Skeleton Tree.



Letos přijede s křehkou a sebezpytnou novinkou Ghosteen. Dvojalbem, za které v recenzích sklízí prakticky všude plný počet hvězdiček. Deskou, prostřednictvím níž se pokusil vyrovnat se smrtí syna Arthura. Proto ta až sakrální nálada nových písní, proto ten patos.



Nick Cave šel vždycky na dřeň, v jeho písničkách neexistovaly kompromisy. Ať už v kapelách The Boys Next Door, The Birthday Party a poté s doprovodným tělesem The Bad Seeds, v němž dlouhá léta účinkoval Blixa Bargeld, předák německých industrialistů Einstürzende Neubauten, vždy nabízel hudbu plnou vášně, exprese a prožitku. Alba jako The Good Son (1990), Henry’s Dream (1992), Let Love In (1994) nebo Murder Ballads (1996) se dají označit za klasiku.

Na deskách z poslední doby Cave trochu zvolnil, už to nejsou ty nervózně těkající a drásavé písně, vždy ale jde o plnohodnotný zážitek. Kromě hudby se věnuje i psaní, z jeho pera pocházejí knihy A uzřela oslice anděla, Smrt Zajdy Munroa nebo Píseň z pytlíku na zvratky. Napsal scénář westernu The Proposition a kriminálky Země bez zákona. Objevil se i ve filmu Nebe nad Berlínem režiséra Wima Wenderse.