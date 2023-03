The Nihilists se po více než patnácti letech vracejí na pódia

Síla The Nihilists spočívala hlavně v energických vystoupeních. Trojice Moimir Papalescu, La Petite Sonja a Hank J. Manchini na koncertě ve Futuru zahraje jak zmíněné novinky, tak i skladby z předchozích dvou alb, přičemž debut Analogue Voodoo s hitem Summer Deviation bylo v roce 2004 oceněno soškou Anděl za album roku.

Následující deska Lewis Neptune si rovněž vedla dobře a sklízela pochvalné recenze. V roce 2007 odehráli Moimir Papalescu & The Nihilists poslední koncerty – symbolicky se ten úplně poslední uskutečnil v rumunské metropoli Bukurešť – a poté se na dlouhou dobu odmlčeli.

Jednotliví členové se mezitím věnovali svým projektům – kromě jiného Moimir navázal spolupráci se členem legendární americké novovlnné skupiny Devo Geraldem Casalem a založil projekt Die alten Maschinen.

Sonja a Hank se věnovali především své skupině Kill the Dandies!, se kterou vydali několik alb. Na zatím posledním Your Blood My Veins hostuje hollywoodský herec Steve Buscemi. Získali také cenu filmové akademie Český lev za hudbu k filmu Okupace.