Moimir Papalescu & The Nihilists se vracejí s novým singlem

Stylů, které skupina Moimir Papalescu & The Nihilists po svém využívá a kombinuje, je mnohem víc – od post punku, electra, new wave, disca až po country, psychedelii nebo soul. Z těchto ingrediencí pak míchá novou, výbušnou směs hypnotické muziky.

Jako hlavní inspirační zdroje členové uvádějí jména jako Suicide, The Cars, Devo, The Fall, Lee Hazlewood, Diana Ross a další.

Trojice byla v době svého vzniku velkou koncertní atrakcí nejen v České republice, ale i v Německu (především v Berlíně) a dalších evropských zemích, od Rakouska až po Rumunsko. Skladba Summer Deviation z debutového alba Analogue Voodoo z roku 2004 se stala alternativním hitem a objevila se nedávno i ve dokumentárním filmu King Skate.

Po maxisinglu Summer Deviation“ (2005), který vyšel na vinylu v kooperaci vydavatelství X Production s berlínským labelem Pale Music a byl určený především pro německý trh, vydala kapela v roce 2006 druhé album Lewis Neptune. To opět sklidilo velký ohlas, o čemž svědčí mnohé dobové recenze. V roce 2007 odehráli Moimir Papalescu & The Nihilists poslední koncerty (symbolicky se ten úplně poslední uskutečnil v rumunské metropoli Bukurešť) a poté se na dlouhou dobu odmlčeli.

Jednotliví členové se mezitím věnovali svým projektům – kromě jiného Moimir navázal spolupráci se členem legendární americké novovlnné skupiny Devo Geraldem Casalem a založil projekt Die alten Maschinen.

Sonja a Hank se věnovali především své skupině Kill the Dandies!, se kterou vydali několik alb – na zatím posledním Your Blood My Veins hostuje hollywoodský herec Steve Buscemi. Získali také cenu filmové akademie Český lev za hudbu k filmu Okupace.

Nyní je skupina po patnácti letech zpět a připravuje nový hudební materiál, přičemž první ukázkou nového zvuku je singl Jerry the Lizard, který vyšel v pátek 29. července. Následovat by mělo celé nové album a v jednání jsou rovněž koncerty.