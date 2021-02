Meky Žbirka chystá nové album a bude komunikovat přes La Manche

Hlídací kočka Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce. Sledovat interpreta Miro Žbirka

Miro Žbirka se letos na podzim vrátí na televizní obrazovky ČT Art s třetí sérií své hudební talk show Doupě. Než se tak stane, můžete si připomenout skvělou atmosféru a nevšední hudební setkání s hosty druhé řady, která právě vychází na DVD.

V unikátním prostoru pražského klubu Doupě (s pódiem větším, než je hlediště) Meky přivítal například Michala Pavlíčka, Viléma Veverku, Václava Neckáře, Davida Kollera, Michala Dvořáka a mnoho dalších.

Příležitost užít si zpěváka a skladatele „živě“ na koncertním pódiu se naskytne 27. února, kdy je v Lucerna Music Baru v plánu online koncert Miro Žbirka pro Londýn organizovaný londýnskou agenturou Pishter Ltd. Spolu s britskými fanoušky jej mohou sledovat i domácí prostřednictvím sociálních sítí – na zpěvákově Instagramu a Facebooku, případně na Facebooku a Instagramu 2media.cz.

Letos se bude také slavit. Právě před dvaceti lety totiž vznikl úspěšný počin – Modrý album s hity Co bolí to přebolí, Mám rád a dalšími. Při této příležitosti vyjde znovu v limitované edici na vinylu i se speciálními bonusy. Provázet jej bude video Making of Modrý album v režii Šimona Šafránka, autora celovečerního dokumentu MEKY.

Mnoho zajímavého se dozvíme z připravované série podcastů – rozhovorů (o hudbě i životě) přes La Manche mezi Mirem a jeho synem Davidem žijícím v Londýně. A nové autorské album? Skladby na něj už má hotové, letos se bude natáčet a v příštím roce by očekávaná novinka měla jít do prodeje.