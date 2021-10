VIDEO: Vrací se Žbirkovo Modrý album. Jeho zrod líčí stejnojmenný film

Legendární Modrý album Mekyho Žbirky, které právě vychází v reedici a bude pokřtěné 21. října v pražském Lucerna Music Baru, se promítlo i do filmu Modrý album – The Making Of. Premiéru má v neděli na YouTube v 19 hodin.