VIDEO: Na Ukrajině točili videoklipy Miley Cyrus, Zayn nebo Hurts

Miley Cyrus – Nothing Breaks Like A Heart

Americká zpěvačka Miley Cyrus v roce 2019 natočila v Kyjevě klip k písni Nothing Breaks Like a Heart. Konkrétně se v něm objevuje Darnycký most, který byl tehdy kvůli natáčení uzavřen. Během války je přes den most v provozu a je hlavním prvkem spojujícím pravý a levý břeh města. Úřady vyzývají občany, aby ho nechali průjezdný pro sanitky a záchranáře.

Miley Cyrus na natáčení v Kyjevě vzpomněla hned druhý den ruské invaze, kdy vyjádřila podporu ukrajinskému lidu. „Natáčení v Kyjevě byl pro mě neuvěřitelný zážitek a budu navždy vděčná místní komunitě, která mě přijala s otevřenou náručí,“ napsala zpěvačka s tím, že stojí za každým na Ukrajině, koho postihl tento útok a volá po okamžitém ukončení násilí.