Víc než „vostrej rokenrol“. Nová deska Hudby Praha zazní na křtech celá

Novinka vznikala s kapelou, která nese osvědčený název, ale tvoří ji nová a mladá parta, jež Ambrože doprovází na koncertech poslední tři roky. „Jsou to všechno profíci a je úžasné, že mají i autorský potenciál. Já sám už bych asi něco recykloval, což jsem nechtěl. Oni přišli s čerstvými novými nápady, které jsem dodělával, a někde jsem jen napsal text,“ líčí uznávaný hitmaker.

Mimochodem původně chtěl nové seskupení na desku pojmenovat úplně jinak. „Hudba Praha byl totiž kdysi jen název z nouze místo zakázané Jasné páky. Ale tohle mi neprošlo. Ve vydavatelství chtěli jasně Hudbu Praha s novými písničkami,“ vysvětluje Ambrož. A jak že se tedy kapela měla jmenovat? „Radši to nebudu prozrazovat, abych nemátl veřejnost.“

Obnovená a omlazená Hudba Praha začala koncertovat poté, co David Koller v roce 2016 pomohl Ambrožovi oprášit jeho starší songy na desce Srdeční příběh. Koller se podílel i na aktuálním albu, zpěvák jej označuje za „supervizora“.

„Od začátku jsem chtěl, aby tu desku produkoval. Ale když jsme mu ukázali smlouvu, tak říkal – Kluci, tam nejsou žádný prachy, co byste se mnou dělali? Nicméně nám poskytl studio, za které jsme platili přátelské ceny. Takže jsme začínali u něj v Mikulově, hodně práce jsme udělali u Petra Kalába a většinu asi v MeetFactory. Potom naši práci sledoval a občas přišel s připomínkou. Ale je to natolik zkušený producent, že když vidí, že se něco nezdá jenom jemu, tak to nechá být. Ctí většinový názor,“ popisuje Ambrož.

Hudba Praha je známá říznou muzikou, ale původně začínala spíše melancholicky. A k té atmosféře se nové album vrací. „Začátkem devadesátých let jsme opravdu hráli ‚hodně vostrej rokenrol‘,“ naráží Ambrož na text písně Máma, táta. „Ale já už toho kraválu měl dost, nejde to dělat furt, nebo aspoň já to nedokážu. Taky jsem přestal hrát na kytaru, a to člověk prostě začne zpívat jinak.“

Nicméně rokenrolové polohy se objevují i na této desce, třeba v písni Macho. „To jsou právě kořeny, které jsme se snažili dostat už do Jasné páky, jen se nám to tehdy nepovedlo. Chtěli jsme hrát jako americká kapela The B-52’s, ale nikdy to nebylo ono. Až teď! Po třiceti letech se nám povedlo ten přiznaný vzor dohnat,“ líčí Ambrož nadšeně.

Hudba Praha novinku poprvé představila ve čtvrtek v jabloneckém klubu Na Rampě, kde má silné posluchačské zázemí. Ode dneška následují křty v pražském Paláci Akropolis, Havlíčkově Brodě, Chrudimi a ucelené turné potom skončí 3. května v Litvínově. „Je potřeba říct, že to budou speciální koncerty, kde ta deska zazní vcelku, což už se nikdy nebude opakovat. Je to možná trochu odvážné, ale možná to na začátku nějak uvedu, aby se lidi neděsili. A po pauze samozřejmě zahrajeme klasické hity,“ slibuje Ambrož.