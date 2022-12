RECENZE: Je libo trochu Krajča? Hořkou slovní náplň sladí Lipo cukrkandlem

V duchu názvu alba tedy vypráví příběhy. O domácím násilí (Odešla láska), o dívce z maloměsta, která prodává své tělo (Tajný místa) a podobně.

Vesměs neveselá témata, která ale, snad aby se posluchačům lépe trávila, balí do jímavých refrénů a prosvětluje účastí atraktivních hostů, jako zpěvačkami Kateřinou Marií Tichou, Lenkou Novou nebo kapelami Kryštof a Jelen.

Příběhy 40 % Lipo

Což je ale bohužel trochu problém, neboť tímto rádiově přítulným popovým přístupem Lipo a další zúčastnění obrušují hrany často palčivých textových sdělení a celek ztrácí na účinnosti.

Nálada slov ve zmíněné skladbě Tajný místa by si zasloužila drsnější, znepokojivější hudební doprovod, takto je to tuctová popová písnička. Jindy zase jakoukoliv snahu o sdělení ubije kolovrátkový refrén, viz Jednou jsem slíbil s hostujícím Richardem Krajčem.

Rozpor v tom, chtít něco sdělit a zároveň konejšit prvoplánovými a banálními melodiemi, je s každou další skladbou markantnější. Příběhy jsou nepochybně ambiciózním počinem, ale narážejí na limity nabídnout co možná nejsrozumitelnější hudbu, u níž není potřeba si ani v nejmenším lámat hlavu.