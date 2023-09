Brutálně i niterně. Britská kapela Idles zahraje příští rok v SaSaZu

Kapela Idles vylezla z temných děr britského přístavního města Bristol, aby na troskách tamní skomírající indie scény vykřičeli svůj strach, naštvanost a obavy ze světa, který je obklopuje. Kapela svým žánrem osciluje kdesi mezi rockem a punkem.

Zuřivost post-punku a punk rocku pak spojují se svalnatým, náladovým instrumentálním útokem, který odpovídá cílevědomé hrozbě textů. Jejich hudba je surová a upřímná až na dřeň a kapela tak na koncertech nekompromisně ždíme pot a krev z fanoušků i ze sebe samých

Hudebníci se nebojí v písních sdělovat své odvážné a brutálně upřímné názory na stav britské kultury, politiky, ale noří se i do niterních a osobních témat. Na přelomovém albu Joy as an Act of Resistance zrcadlí bristolská pětice otázky brexitu, migrační krize nebo toxické maskulinity. Zpěvák Joe Talbot si v něm řeší svá traumata z drogových závislostí i ze smrti svého dítěte.

Prémiový předprodej vstupenek pro majitele RfP aplikace bude spuštěn 20. září 2023 od 10:00. Vstupenky pro veřejnost budou v prodeji od 22. září v 10:00 v síti GoOut.