HUDBA 2021: Chystají se alba Ringa Starra, Alice Coopera či Foo Fighters

Jak to vypadá, rok 2021 bude po hudební stránce především ve znamení osvědčených jistot a jednoho pozorně sledovaného comebacku.



Hned zkraje roku budou mít radost fandové sourozenecké kapely Bee Gees. Začátkem ledna by měla vyjít sólová deska Barryho Gibba s názvem Greenfields.



O pár dní později zajásají příznivci úderného německého heavy metalu. O slovo se hlásí legenda žánru Accept. Album Too Mean to Die nabídne jedenáct skladeb. Za připomínku stojí, že z klasického obsazení zbyl už jen kytarista Wolf Hoffmann, jediný pamětník let osmdesátých, rámovaných klasickými alby Balls to the Wall nebo Metal Heart.

U německého metalu ještě chvíli zůstaneme – jak znalci dobře vědí, v roce 2021 by měla vyjít napjatě očekávaná nová deska Helloween s navrátilci Michaelem Kiskem (zpěv) a Kaiem Hansenem (kytara), což je skutečnost, která ještě donedávna působila jako sci-fi. Desku předznamená rovnou dvanáctiminutový singl Skyfall z pera právě Kaie Hansena, svého času takřka výhradního skladatele kapely.

Od metalu pojďme k elektronice, další legenda, tentokrát žánru zvaného EBM, tedy electronic body music, se příští rok blýskne novým albem. Řeč je o kanadských Frontline Assembly, kteří prostřednictvím před pár dny zveřejněného klipu Unknown lákají na nové album Mechanical Soul s hosty Dinem Cazaresem z cybermetalové kapely Fear Factory a Jeanem-Lucem de Meyerem z dalších EBM klasiků Front 242. Zmíněná ukázka zní velmi slibně, pročež je se na co těšit.

Na své si přijdou i fandové tradičních rockových jistot. Nové album Medicine at Midnight chystají Foo Fighters, vedení jedním z největších sympaťáků a dříčů na rockové scéně, Davem Grohlem, bývalým bubeníkem Nirvany.

Novinku představí rovněž veterán Alice Cooper, jeden ze zakladatelů shock rocku. Ponese název Detroit Stories a ke slyšení už jsou už dvě ukázky. Zatímco Don’t Give Up je typická valivá „cooperovka“, Our Love Will Change the World je po hudební stránce vyloženě poctou šedesátým letům. Svěží, melodická, odlehčená písnička, která podle Cooperových slov staví na kontrastu veselé melodie a chmurného textu.

Dále by měl rok 2021 přinést nové EP Ringo Starra s názvem Zoom In, na němž budou hostovat Paul McCartney a zmíněný Dave Grohl, album Duets od Stinga nebo novinku The Best Is Yet to Come zpěvačky Bonnie Tyler. Má být v duchu pop-rockového zvuku 80. let, zpěvačka v rozhovoru pro časopis Ultimate Classic Rock hovořila o inspiraci Brucem Springsteenem a Rodem Stewartem.

Dále bychom se v příštím roce měli dočkat nových počinů kapel Scorpions, Evanescence nebo Greeta von Fleet, písničkářky Ani Di Franco, horor rockového zpěváka (a zároveň filmového režiséra) Roba Zombieho nebo zpěvačky Lany Del Rey.