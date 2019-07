Ringo Starr byl velkorysý, vypráví hlasová koučka Russellová

Britská hlasová koučka, zpěvačka a skladatelka Juliette Russellová spolupracovala s Ringo Starrem, Yoko Ono nebo Sealem. V pěvecké soutěži The Voice pomáhala dětem i dospělým. Do Česka zavítala v rámci diskusního fóra Meltingpot, které se konalo společně s festivalem Colours of Ostrava.