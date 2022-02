Levnější Colours of Ostrava nebo John Malkovich. Valentýn přináší slevy

Členové iDNES Premium mají do 15. února jedinečnou možnost získat vstupenky na řadu kulturních akcí a událostí za lepší cenu. To vše v rámci valentýnského speciálu.

Velké festivaly i očekávané koncerty

Hlavní hvězdou Colours of Ostrava jsou američtí The Killers

The Killers, Twenty One Pilots nebo Martin Garrix, to jsou hlavní hvězdy letošního ročníku jednoho z největších tuzemských festivalů Colours of Ostrava. V minulých dvou letech se oslava hudby v Dolních Vítkovicích nemohla kvůli koronavirovým opatřením konat, ale organizátorům se podařilo většinu hudebních hvězd oznámených pro minulé ročníky získat i pro ten nadcházející. Členové iDNES Premium mohou získat vstupenku s 10% slevou.

Milovníci rockové a metalové hudby mohou zkusit v Moravském Krumlově pořádaný Rock Castle, který vznikl teprve v minulém roce. Do druhého ročníku se podařilo organizátorům získat unikátní show metalové opery Avantasia, ale také německé Guano Apes nebo projekt Petera Tägtgrena – Pain. Při nákupu dvou vstupenek získají členové iDNES Premium dvacetiprocentní slevu.

Se skvělými slevami lze nakoupit vstupenky také do pražské Tipsport areny, kde vystoupí se zbrusu novou show světoznámý rakouský DJ a hudebník Parov Stelar nebo do Kongresového centra, kde v květnu vystoupí jeden z nejznámějších kytaristů 21. století Joe Satriani.

Z vystoupení Parov Stelar Band na festivalu Rock for People

Pro milovníky jazzu, swingu a hudby Colea Portera si světová mezzosopranistka Magdalena Kožená spolu s Ondřejem Havelkou a jeho Melody Boys připravila speciální vystoupení, kam lze také nakoupit vstupenky levněji.

Živá filmová hudba z filmu Joker

Výhodné vstupné je připraveno také pro milovníky filmové hudby. V zahradách Arcibiskupského zámku Kroměříž se bude v červenci promítat oceňovaný film Todda Phillipse Joker za doprovodu živého orchestru, který zahraje partituru skladatelky Hildur Guðnadóttir. Ta byla za hudbu ke snímku Joker oceněna Oscarem.

Muzikály, divadlo s Johnem Malkovichem, ale i balet se superstar

Na půl cesty mezi muzikálem a koncertem je chystané vystoupení The Simon & Garfunkel Story. Původně londýnská show z West Endu představuje život a dílo jedné nejpopulárnějších dvojic všech dob, Paula Simona a Arta Garfunkela. Vystoupení budou v Praze, Brně a Hradci Králové a členové iDNES Premium získají vstupenky s 20% slevou. Je jich ale pouze omezené množství.

Z muzikálu Tarzan

Pro milovníky muzikálů jsou zde výhodné ceny vstupného na hned dvě světoznámé adaptace. Muzikál Mamma Mia! s hudbou od kapely Abba je doslova zahraničním fenoménem, letos se chystá několik představení v Kongresovém centru. Druhou je muzikál Tarzan s hudbou od Phila Collinse, který původně vznikl pro filmové studio Walt Disney a pro divadlo Broadway. Pak byl uváděn na dalších scénách po celém světě.

Divadelní představení John Malkovich - The Music Critic

Valentýnské slevy nezklamou ani milovníky divadla. V červenci se na zámku v Kroměříži objeví na Oscara nominovaná filmová hvězda John Malkovich ve hře s názvem The Music Critic. Uznávaný americký herec v ní ztvární hudebního kritika, který kritizuje i ty největší hity Beethovena, Chopina a dalších. Užijí si jak milovníci klasické hudby, kterou hraje živý orchestr, tak herce Johna Malkoviche. Vstupenky lze opět získat s 20% slevou. Ve stejné akci je také populární a ztřeštěná divadelní hra 4 sestry, ve které se objevují Berenika Kohoutová, Ivana Chýlková, Anna Šišková a další.

Milovníky baletu pak určitě potěší představení Rasputin s ruskou baletní superstar Sergejem Poluninem v hlavní roli. Byl zázračným dítětem a nejmladším prvním tanečníkem Královského baletu v Londýně. Ale také „bad boyem“, Jamesem Deanem baletu, který baletní svět skandálně na čas opustil. Pak následoval jeho triumfální návrat a dnes účinkuje v hollywoodských filmech, v reklamách nejluxusnějších módních značek a jeho baletní představení se vyprodávají během pár minut.