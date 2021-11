Label Bigg Boss skončil v pravou chvíli, lidé kolem byli vysátí

Úzce napojena na hiphopovou komunitu, zároveň ji však dalece překračovala a nelpěla na žánrovém dogmatismu. Ostatně debutové album Neurobeat kapely WWW, první počin svého druhu, který na značce Bigg Boss vyšel, je vše, jen ne klasický hip hop.

Parta kolem labelu, do níž patřil i raper, výtvarník a vůbec muž mnoha řemesel a aktivit Vladimir 518, vlastním jménem Vladimír Brož, jinak také člen tuzemských hiphopových klasiků Peneři strýčka Homeboye, vyznávala otevřený a svobodomyslný přístup k věci.

„Byl to ohromně kreativní spolek, který neustále přicházel s novými nápady a hrnul jeden projekt za druhým. Do toho lidi chodili s knížkami, přibývalo víc a víc práce. Pořád se navíc bavíme o alternativní kultuře, a ne o mainstreamu.

A u nás je tak omezený trh, že jsme to všichni dotovali vlastní energií, což časem vyčerpá. Teď nemluvím o financích, končíme s čistým štítem a v zelených číslech,“ říká Vladimir 518, jeden ze zakladatelů labelu.

Na otázku, zda Bigg Boss končí na svém zenitu, odpovídá, že víceméně ano, a dodává, že je to paradoxně také jeden z důvodů jeho zániku.

„Dařilo se nám. A to tak hodně, až jsem byl nervózní, abychom to nějak nepokazili. To byl jeden z důvodů, proč jsem začal uvažovat o ukončení. Protože bylo zřejmé, že se to jednoho dne začne zadrhávat. Mezi řádky jsem cítil, že už se to pomalu blíží, lidi kolem už prostě byli vysátí. Rozhodnutí tedy nepřišlo kvůli nějakému neštěstí, ale z pocitu štěstí, jak to celé funguje,“ vysvětluje Vladimir 518.

„Končíme v pravou chvíli, dokud nás to ještě baví, stojí to na nohou a máme sílu to smysluplně uzavřít. Protože nás čeká ještě rok práce, vyřešit vyúčtování,“ dodává.

Bigg Boss zastřešoval desky, knížky i oblečení. Jak už bylo řečeno, primárně byl spjat s hiphopem, ale v jeho katalogu figurují nahrávky žánrově odlišných kapel jako Heintai Corporation, The Atavists nebo FVTVRE.

Pokud jde o knihy, největší pozornost na sebe upoutala série Kmeny, rozkrývající život subkultur v Česku před a také po revoluci.

Prostřednictvím dobových fotografií a rozhovorů s osobami přímo z centra dění zjistíme, co ve své době obnášelo být pankáč, gotik, metalista, fanoušek sci-fi nebo počítačový pařan, či jaký život měly za socialismu sexuální menšiny. To vše v odpovídající grafické úpravě, která byla vlastní všem počinům Bigg Boss a dávala jim nezaměnitelnou tvář.

Kmeny se dočkaly i televizního zpracování prostřednictvím stejnojmenné série, na jejíž jednotlivé epizody byly často dost polarizované názory, jednoznačně nadšené versus razantně odsuzující. I to ale patřilo a stále ještě patří k duchu tohoto labelu. Zde se nikdy nic nedělalo polovičatě, nekalkulovalo se s poptávkou trhu a neplnil se žádný plán.

„Nikdy jsme se nesoustředili na výkon, takže jsme záměrně vydávali i okrajové věci. Bylo by hloupé porovnávat třeba Kmeny s grafickou knížkou, které vyšlo pět set kusů. Obojí bylo stejně důležité,“ odpovídá Vladimir 518 na otázku, co z katalogu Bigg Boss považuje za stěžejní počin. „Kromě Kmenů to byla deska Neurobeat nebo moje sólovky. Stejně tak ale vnímám třeba knížku CAP o graffiti, která hodně rezonovala v zahraničí,“ dodává.

Co bude dál Vladimir 518 dělat, ještě v tuhle chvíli přesně neví. Ve vydávání desek a knih chce pokračovat, ovšem s novou strategií.

„Jakkoliv byl Bigg Boss velká věc, já ani celá parta kolem něj jsme netrpěli kariérním mindrákem, čili nemáme problém zavedené jméno spálit. Většina asi své věci bude vydávat někde jinde, někdo svépomocí a pokud jde o mě, budu se soustřeďovat především sám na sebe.

Trochu mě trápilo, že jsem byl stále víc zamotaný do produkce projektů jiných lidí a už jsem neměl čas na věci, na které jsem dřív čas měl. Takže teď se chci obklopit jen malou skupinou lidí, celé to zminimalizovat, zintenzivnit. To je představa, která se týká vyloženě mé osoby a mých projektů,“ vysvětluje.

Po Novém roce ještě pod hlavičkou Bigg Boss vyjde kniha o české architektuře let 1958 až 1989, což je projekt, na kterém Vladimír Brož pracoval přes deset let. „V šuplíku máme ještě jednu desku, ale ta už vyjde na nové značce. Teď se potřebuju hlavně zastavit a nadechnout,“ uzavírá Vladimir 518.