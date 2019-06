RECENZE: Marná sláva, nad vodou drží komedii Yesterday jen písničky

Výchozí nápad hodně slibuje: po celosvětovém výpadku proudu zmizí existence Beatles i jejich hity z paměti lidstva. Vybaví si je pouze šumař, který je začne vydávat za své a stane se tak hvězdou.

Jenže k námětu s prvky sci-fi se přilepí unylá romance s omletým dilematem láska versus sláva a předvídatelný děj se začne podobat účelovému hitmuzikálu ve stylu Mamma Mia!, jaký by se dal čekat od hollywoodské produkce, nikoli od britských velikánů, režiséra Trainspottingu Dannyho Boylea a scenáristy Mr. Beana Richarda Curtise.

Pravda, odlehčenou obrazovou stylizací i slovními vtipy si vypomáhají, kde to jen jde, což se týká zejména úvodního zobrazení muzikantského dna. Všední, přehlížený, úporně snaživý pokoutní písničkář zažívající nejhlubší ponížení při festivalové produkci v odlehlém stanu pro čtyři otrávené děti je v podání Himeshe Patela vskutku příkladný ztracenec. Navíc mu napsali dokonale nudné, úhledně nijaké písně, což je svého druhu také umění.



Efektní zatmění i jeho následky se rozpitvávají v záplavě vysvětlivek a zmizení vybraných pojmů z historie postrádá logiku, naštěstí však jejich vyhledávání přes Google pobaví. I k cestě na vrchol se hrdina probíjí úsměvnou marností od lokálního kuchařského pořadu po výstižně vlažnou rodinnou premiéru Let It Be. Marná sláva, písně prostě drží plochou historku nad vodou.

Hvězdný Ed Sheeran coby objevitel hrdinova talentu do sestavy slušně zapadá, protože zosobňuje obdobný typ kluka z ulice; sice hraje prkenně, ovšem na rozdíl od Patela vyzařuje charizma, zatímco hlavní představitel je v souladu s rolí matný, tuctový, obyčejný až přespříliš. Vlastně není důvod, proč zloději talentu držet palce.

Yesterday Velká Británie, 2019, 112 min Režie: Danny Boyle Scénář: Richard Curtis Hrají: Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Ed Sheeran, Ana de Armas, Lamorne Morris, Sophia Di Martino, Joel Fry, Ellise Chappell, Dominic Coleman, Marjana Spivak, Atul Sharma, Jennifer Armour, Camille Chen Hodnocení­: 60 %

Spíše než jeho vcelku přirozený, ale nikterak oslnivý zpěv však za to může banální love story s průhledným vyústěním, která brzdí jinak vděčné momenty, počínaje skladatelským duelem se Sheeranem a konče zjevením americké producentky s náturou bachařky. Čím blíže k finále, tím více se zábava mění v moralitu, své Help! vykřičí hrdina až přepjatě zoufale a jeho závěrečné gesto vůči fanouškům je snad ještě umolousanější než milostné vyznání. Divák v duchu žadoní: ukrojte z romance a naopak zahrajte alespoň některé písně celé!

Lehce nad průměr táhnou mravoličnou pohádku ve stylu Strakonického dudáka tři prvky. O nezničitelných melodiích, jimž atmosféra stadionu ve Wembley ještě přidá na síle, už byla řeč. Svou roli sehraje také nevtíravě pohodová nálada a konečně i britský humor, jejž zastupují John Lennon, Harry Potter či zamítnutý název slavného Bílého alba Beatles, protože to by dneska narazilo – je totiž moc bílé.