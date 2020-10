VIDEO: Zařídí góly, přehlídne ofsajdy. Hanuš hraje ve Vyšehradě Berbra

„Je to v podstatě jediná vážná scéna v téhle komedii, ale je tak pravdivá… Pár týdnů poté, co jsme tohle natočili, zatkli reálného Romana Berbra. To nevymyslíte, to píše sám život. Nebo jak my s oblibou říkáme: Někdo nám asi ukradl scénář filmu,“ říká producent snímku Ctibor Pouba.

Celovečerní film Vyšehrad bude navazovat na osudy fotbalisty-průšviháře Juliuse „Lavi“ Lavického, kterého ztvárnil v populárním internetovém seriálu Jakub Štáfek. Ten snímek zároveň s Martinem Koppem i režíruje a produkuje.

„Lavi je pořád stejný dement, ale snaží se být lepší na fotbalové úrovni. A to se mu daří,“ říká Štáfek o proměně své postavy bývalého hráče Sparty, nyní člena týmu FK Slavoj Vyšehrad. Film se kromě sportovního prostředí tentokrát zaměří i na soukromý život hlavního hrdiny. „Filmový Vyšehrad je dospělejší než seriál, nejsou to už jen krátké skeče,“ přibližuje Štáfek.

Ve filmu si zahraje také Jakub Prachař, Ondřej Pavelka, Veronika Kubařová, Ivana Chýlková, Šárka Vaculíková, David Novotný nebo Jaroslav Plesl. Chybět nebudou ani skuteční sportovci a fotbalisté – Tomáš Rosický, Patrik Berger, Jan Koller nebo Vladimír Šmicer.

Premiéra filmu Vyšehrad je v plánu na jaro příštího roku.