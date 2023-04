Proč se herci a filmaři odvracejí od milostných scén. Ani Tarantino je nechce

Jak daleko může zajít sex na plátně? Podle některých herců přesně tam, kam již zašel. Například Penn Badgley, který od roku 2018 hraje horlivého psychopata v seriálu Ty a předtím milence hlavní hrdinky v Super drbně nedávno prozradil, že mu vadí „intimní scény“ a z loajality ke své ženě chce snížit jejich počet. „Mým přáním by byla nula,“ prohlásil.

Před několika dny Quentin Tarantino řekl, že sex není součástí jeho filmové vize. „A pravdou je, že v reálném životě je natáčení milostných scén utrpením,“ řekl režisér filmů Pulp Fiction a Tenkrát v Hollywoodu. „Všichni jsou velmi napjatí. Jestli bylo trochu problematické to dělat už předtím, teď je to ještě problematičtější,“ dodal.

Badgley a Tarantino nejsou zdaleka jediní. Jestli něco po vzestupu hnutí MeToo na konci roku 2017 poznamenává současné audiovizuální panorama (kromě vzestupu streamovacích platforem), je to způsob, jakým jeho hvězdy přehodnocují sex. Stále více celebrit, včetně Anny Kendrickové a Keiry Knightleyové, se staví proti nahotě nebo sexu jako dějové zápletce.

Zdá se, že filmový průmysl po letech kritiky bezdůvodné erotiky a četných obvinění ze zneužívání konečně zareagoval. A když už se tyto scény objeví, produkce začaly usilovat o větší komunikaci a transparentnost ohledně hranic jasného souhlasu.

Právě tady přichází na řadu koordinátor intimity, který pomáhá „v každé scéně, která obsahuje simulaci sexu, nahotu nebo jakýkoli jiný aspekt intimní povahy“, říká Heather Ácsová, která tuto roli zastávala v produkcích snímků jako Fire Island z roku 2022. „Prioritou je zajistit, aby se všichni cítili pohodlně a souhlasili s akcí a obsahem,“ uvedla.

Podle Ácsové se koordinátoři intimity stali pro vycházející hvězdy nepostradatelnými. „Mladší generace jsou natolik obeznámeny s kulturou souhlasu, že to očekávají,“ řekla.

Ácsová se nedomnívá, že by sex na plátně nutně upadal, jak by se mohlo zdát z Badgleyho postoje nebo při sledování vlažného sexuálního života hrdinů z marvelovek. Spíše se podle ní průmysl stává inkluzivnějším, což se promítá do příběhů s nenormativními postavami a praktikami, které jsou na hony vzdálené hypermaskulinnímu vidění (například scéna stimulace anální oblasti jazykem mezi Lukasem Gagem and Murraym Bartlettem v Bílém lotosu).

Jessica Bennettová, která pracovala jako koordinátorka intimity na filmu Lovecraftova země souhlasí s tím, že intimita ve fikci se mění. „Stále častěji se ozývají požadavky na budování vztahů než jen na simulovaný sex,“ řekla Bennettová.

Sexuální postoje mladších generací se změnily

To vše je pravděpodobně odrazem širší změny paradigmatu. Sexuální postoje mladších generací se změnily: stejně jako mileniálové i generace Z tvrdí, že má o sex menší zájem. Tento trend jde ruku v ruce se zvýšeným vystavováním se on-line prostředí, říká Lucas Hilderbrand, vedoucí katedry filmových a mediálních studií na Fakultě humanitních věd Kalifornské univerzity v Irvine.

Sociální sítě umožnily nové formy intimity, a proměnily tak sexuální kulturu. „Normy spojené s pořizováním a sdílením vlastních fotografií, stejně jako otevřenost ohledně vlastní nahoty, se radikálně změnily a staly se veřejnějšími než před 20 lety,“ řekl Hilderbrand. „Ať už se jedná o sexting nebo sdílení fotografií na twitteru, sebeprezentace je větší,“ dodal.

Hilderbrand si stejně jako Ácsová nemyslí, že sex na obrazovce je odsouzen k vymizení. Filmový průmysl ale musí přehodnotit, jak chce intimní scény využívat ve stále rozmanitější realitě, zejména pokud jde o genderovou identitu.

Ve Spojených státech se pět procent populace ve věku 18 až 29 let neidentifikuje s pohlavím, které jim bylo přiděleno při narození. Například dvě z největších televizních hvězd roku 2022: Emma D’Arcy z Rodu draka a Bella Ramsey z The Last of Us, jsou nebinární, což zpochybňuje tradiční konvence.

„Budeme stále více přehodnocovat, co je to pohlaví a jak ho reprezentovat, zejména s ohledem na nebinární talenty, které nezapadají do stávajícího sexuálního rámce,“ předpovídá Hilderbrand. „Je čas vytvořit svět, který chceme vidět, a být upřímnější ke světu, ve kterém žijeme. Velmi mě zajímá rozmanitost toho, co je sex mimo misionářskou polohu cisgenderových (osoba, jejíž genderová identita odpovídá pohlaví, s jakým se narodila) lidí,“ dodává Ácsová.