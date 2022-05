Už se nechci svlékat, vysvětluje Cattrallová, proč odmítá hrát Samanthu

Cattrallová se o přípravách na volné pokračování seriálu dozvěděla, až když jí to napsali fanoušci. „Nikdy mě nikdo nepožádal, abych se podílela na návratu. Během příprav na případný třetí film jsem dala jasně najevo své pocity, takže jsem se o tom dozvěděla stejně jako všichni ostatní na sociálních sítích,“ řekla herečka.

Tvůrci v čele s režisérem Michaelem Patrickem Kingem kromě Cattrallové ke spolupráci nepřizvali ani kostýmní výtvarnici původní série Patricii Fieldovu či autorku předlohy Sexu ve městě Candace Bushnellovou. S nimi se nyní herečka setkala na akci magazínu Variety s názvem Power of Women.

Kim Cattrallová nicméně potvrdila, že by Samanthu Jonesovou znovu nehrála, přestože je na svou roli hrdá. „Už se nechci svlékat. Je mi 65. Vypadám skvěle. Ale prostě mě to nezajímá. Mám pocit, že jsem naplnila svou kvótu,“ řekla. „A umíte si představit, že byste se vrátili k práci, kterou jste dělali před 25 lety? Přitom ta práce by nebyla snazší. Stala se komplikovanější v tom smyslu, že budete uvažovat nad vývojem postav.“

Prozradila také, že některé věci z nového seriálu, jako například smrt pana Božského, tvůrci původně plánovali už v zamýšleném třetím filmu. Ten Cattrallová odmítla mimo jiné i kvůli plánům ohledně dějové linky její postavy. Sexuchtivá Samantha například měla dostat v SMS fotku penisu od čtrnáctiletého Bradyho, syna její kamarádky Mirandy. To se herečce nelíbilo.

Cattrallová v rozhovoru pro magazín Variety zdůraznila, že striktně rozlišuje kolegy od přátel. A nepovažuje každého za kamaráda jen proto, že s ním dobře vychází při práci. Narážela tím na opakované prohlášení Sarah Jessicy Parkerové, že všechny čtyři herečky hlavních postav ze seriálu Sex ve městě byly kamarádky. „Myslím, že jsme byly kolegyně. Moji kolegové nejsou moji přátelé. Byl to čistě profesionální vztah,“ dodala.