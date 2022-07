RECENZE: Krobotova Velká premiéra je jiná. Jenže jakoby natruc

Nejenže se Velká premiéra odehrává vesměs v divadelním prostředí, ale sklon k teatrálnosti vykazuje i herecky, navíc do komediálně laděné absurdity míchá prvky partnerské i společenské banality.

Hlavní hrdina v podání Pavla Šimčíka, herec, jenž má symbolizovat boj za uměleckou svobodu, paradoxně probouzí minimum sympatií. Neustálou improvizací a mystifikací přivádí k šílenství nejen svou ženu hrající na lesní roh čili Kláru Melíškovou, která jej vleče do manželské poradny k terapeutovi, jehož hraje Jakub Žáček. Načež raději jede do Olomouce za novou šancí.

Krobot coby ředitel tamního divadla mu nabídne první režijní práci, navíc tu žije hrdinova babička, bývalá herečka ztvárněná Ivou Janžurovou, kterou chce vnuk do představení zapojit, protože bizarní humor sdílejí.

Jenže babička trpí Touretteovým syndromem, což je „intenzivní vybíjení nashromážděných tikových projevů“, v jejím případě občasné neodbytné nutkání mluvit sprostě.

Těžit smích z nemoci je jak levné, tak obehrané, navíc Janžurová přes veškerou svou spolehlivost a živelnost působí dojmem, že jí ohňostroj vulgarismů osobně nesedí. Což paradoxně neruší, protože jistou výrazovou křeč ve snaze o vnější jinakost za každou cenu vnucuje příběh též ostatním postavám: jako by se před kamerami hrálo absurdní divadlo z jiných časů.

Nic proti alternativní zábavě, naopak: v Krobotově a Hüblově Zkáze Dejvického divadla dosáhla nádherných výšin. Avšak Zkáza vycházela z reálné podstaty, kdežto Velká premiéra roubuje „mimoňskou“ podívanou na umělou konstrukci.

Přesto pár skvělých žertů obsahuje, z němých třeba nápodobu mimiky zvířat v zoo, ze slovních frázovitý projev se žádostí o „minutu ticha, nebo raději dvě“. Ve výsledku však nabízí zase jen další vzpouru zneuznaného umělce, jenž přitom nedostal na plátně příležitost přesvědčit o svých kvalitách a jehož předvídatelnou finální mystifikaci lze nazvat spíše sobeckým podvodem než odvážným tvůrčím činem.

Velká premiéra Režie Miroslav Krobot, hrají Miroslav Krobot, Pavel Šimčík, Iva Janžurová, Iva Pazderková, Jakub Žáček Hodnocení: 40 %

Nicméně vůbec nejvíc u filmu, jenž se tak trucovitě chce lišit od spotřebních komedií, zaráží spousta klišé. Týkají se jednak milostných trojúhelníků, jež hrdina zažívá v manželství i v oblastním působišti, jednak vousaté satiry kolem novodobé vrchnosti, jmenovitě hejtmana kraje, kvůli jehož návštěvě žádá ustrašený ředitel divadla změkčující úpravy v textu hry.

Tady už veškerá legrace i ostentativní „jinakost“ končí, a jelikož o nezávazně prvoplánovou řachandu vskutku nejde, člověk se ptá, co mu vlastně chtěli autoři sdělit.

Že to mají nezávislí umělci těžké, zvláště pokud jejich okolí nepozná, co mysleli v nadsázce a co vážně? Přesně takhle těžké to budou mít diváci Velké premiéry.