Měl jsem opožděnou pubertu. Z divadla mě málem vyhodili, vzpomíná Pavel Šimčík

Postavu herce Pavla Šnajdra ve filmu Velká premiéra režisér Miroslav Krobot napsal přímo pro vás. Je to větší výzva, než když roli dostanete na základě konkurzu?

Určitě je to závazek. Přemýšlíte, čím jste tak zajímavý, že vám někdo napíše roli na tělo. Musíte najít těžiště té postavy a způsob, jakým ho sdělíte divákovi. Navíc vás to svádí k tomu, abyste přistupovali k té roli ledabyle. Hraju sebe, a tak vlastně nemusím nic dělat. Jenže takhle to rozhodně není. Dost se mi vyplatila důkladná příprava a zjistil jsem, že nějaké běžné prostředky tady před kamerou nefungovaly. Musel jsem pracovat opravdu vědomě, používat jako nástroj celé své tělo, hlas i myšlenky, abych se té dramatické postavě přiblížil co nejvíc, aby divák nebyl o nic ošizen a režisér byl spokojen.

Bude to znít strašně, ale asi jsem ještě nebyl zralý. Pořád se vyvíjím, práh dospělosti se stále posouvá – možná že si zralý nebudu připadat nikdy. Pavel Šimčík