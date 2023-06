Černobílý úvod přináší pozvánku do zákulisí vzniku fiktivní divadelní hry, odkud se pak její děj přehoupne do zlaté a rudé barvy pouště, do titulního Zapadákova, kam kdysi dopadl meteorit, jediná tamní pamětihodnost.

Teď tudy občas projede vlak s nákladem ovoce a jaderných hlavic, na jejichž pokusné výbuchy už si dávno zvyklo všech 87 místních obyvatel včetně personálu ospalého bistra, autoservisu a motelu.