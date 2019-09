RECENZE: Když je Rambo sám doma, má poslední ránu i poslední slovo

Místo mexického drogového kartelu unášejícího dívky k prostituci to mohl být klidně ruský špion nebo parta z Tálibánu. Hlavně že dostal záminku bojovat opět proti zlu. A proti kultu mládí za časů hyperkorektnosti.

Je pravda, že zápletku v pořadí pátého Rambova filmu tvoří obrovská snůška klišé, počínaje hrdinovým téměř otcovským vztahem k maturantce spjaté s jeho rodným rančem a konče jeho náhodnou pomocnicí, která se ocitne na scéně pouze proto, aby měl komu sdělit své rozhořčení nad rezignovaným poraženectvím moderní doby. Jelikož Rambo chce pomstu, oko za oko, zub za zub, vyrvané srdce za vyrvané srdce; obrazně i doslova.

Pravda také je, že skalní fanoušci akční stránky série, která započala před sedmatřiceti lety, by tentokrát mohli přijít do kina až na poslední půlhodinu. Tedy ve chvíli, kdy už se melodramatická linka uzavře, Rambo se konečně pořádně rozohní a po brutálním úderu v sídle mafie se připravuje na odvetu gangu na vlastní půdě.

Ze snímku nepřímo čiší, že vznikl právě proto, aby si tvůrci mohli pohrát s komorním půdorysem finální bitvy fyzicky stále křepkého sólisty Sylvestera Stallona proti mnohonásobné přesile gangsterů, vybraných spíše díky jejich odporně zlověstnému vzezření než hereckým kvalitám.

Příběh Rambo: Poslední krev by se totiž klidně mohl jmenovat Rambo: Sám doma. Podobně jako dětský rek rodinných komedií nachystá i stařík proti útočníkům množství vynalézavých nástrah, pastí a vychytávek, ovšem s daleko tvrdšími následky než v případě lstí malého Kevina; dokonce ještě tvrdšími, než je muzika, kterou Rambo svým zmateným nepřátelům během bitvy pouští.

Má to svůj zvláštní půvab, protože většina vskutku krutých soubojů se odehrává v podzemním labyrintu chodeb pod skrytými zákopy, kde si Rambo vybudoval vlastní pevnost včetně zbrojnice. Hudební echo tu vynahrazuje, co na obrazovém účinku ubírá tma, ale hlavně se rozvíjí bezmála hororová hra ve stylu „pozor, na co šlapeš“.

Rambo: Poslední krev USA, 2019, 100 min Režie: Adrian Grunberg Scénář: Matthew Cirulnick, Sylvester Stallone Hrají: Sylvester Stallone, Paz Vega, Joaquín Cosio, Yvette Monreal, Óscar Jaenada, Sheila Shah, Sergio Peris-Mencheta, Adriana Barraza, Jessica Madsen, Owen Davis, Manuel Uriza, Marco de la O Hodnocení­: 55 %

Nejen lukem a šípy, nožem či střelnými zbraněmi se Rambo tradičně ohání; navíc třeba předvede, co dokáže zařídit šikovně umístěná tyč nebo obyčejné hřebíky. Ano, je to surové, ale zato poctivá ruční práce bez umělých digitálních berliček, pravá starosvětská válka.

Bohužel Rambo musí mít nejen poslední ránu, ale také poslední kazatelské slovo, byť by mělo skončit odváté westernovým větrem nad zkrvavenou prérií. Podobně zdržuje otřepaná manýra útržků paměti s výčitkami, že ne všechny uměl zachránit.

Ovšem sotva Sylvester Stallone zahodí antidepresiva a nasadí odhodlaný výraz, znovu a znovu dojímá – jako každý retro hrdina. Zvláště když pod závěrečnými titulky běží sestřih celé jeho anabáze od prvního filmu až k poslednímu. Možná.