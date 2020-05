Tak zabijeme někoho jiného, hrozí seriál od polských jezer Zmijovisko

Do stovky lidí v sále, s rouškami, bez občerstvení, každá dvojice oddělená volným sedadlem a každá druhá řada prázdná....

Můžete se vrátit, zve Česká filmová komise zpět hollywoodské štáby

Německo, Maďarsko a Česko. To jsou nejen podle amerického listu Variety země, do nichž by se díky příznivému vývoji ...