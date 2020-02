Udílejí se filmové Oscary, sází se také na dvě české šance

Zástupci českých nadějí už se chystají na ceremoniál. „S Kaščejevovou a její producentkou Zuzanou Roháčovou máme sraz v půl čtvrté místního času, dostali jsme vstupenky na jméno, jen si nesmíme zapomenout vzít pasy kvůli kontrole,“ hlásil z Los Angeles děkan FAMU Zdeněk Holý.

Posluchačka FAMU Jana Hojdová je na slavnosti z jiných důvodů, chystá totiž dokument o kameramanovi Robertu Richardsonovi, který je nominovaný za film Tenkrát v Hollywoodu. „Dcera o něm točí už dva roky, kdyby Richardson ke svým třem Oscarům přidal čtvrtého, byl by to rekord,“ potvrzuje matka Hojdové, režisérka Zuzana Zemanová.

Doma se zatím na výsledky Oscarů pilně sázelo. Například podle Tipsportu se na Dceru uzavřelo v dané kategorii 84 procent všech sázek, a to v kurzu 7:1, i když favoritem bookmakerů zůstává americký snímek Hair Love.

V hlavním poli nejlepších filmů loňského roku věří čtyřicet procent klientů Tipsportu válečnému dramatu 1917, kolem dvaceti procent lidí tu vsadilo jak na Tarantinův retropříběh Tenkrát v Hollywoodu, tak na thriller Joker, jenž má celkem jedenáct nominací.

Zcela jednoznačným vítězem cizojazyčné kategorie se jeví jihokorejský Parazit, na něhož u Tipsportu putovalo sto procent tipů. Letos jde o vůbec nejčastější sázku, šlo na ni čtyři sta tisíc z milionu korun, které Tipsport od sázkařů na Oscary přijal. Zájem potvrdily i jiné sázkové kanceláře.

Hereckými favority jsou v hlavních rolích Joaquin Phoenix za Jokera a René Zellwegerová za Judy, ve vedlejších rolích pak Brad Pitt z filmu Tenkrát v Hollywoodu a Laura Dernová z Manželské historie.

Filmový svět nejvíce zaměstnává spekulace, zda Parazit může vyhrát i nejvyšší kategorii. Bylo by to poprvé, kdy by se nejlepším filmem roku stalo neanglicky mluvené dílo. Loni se o to pokoušela mexická Roma, skončila však u nejlepší režie.