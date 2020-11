RECENZE: Vypadám jako Harapes. Prvního Milionáře mezi námi chrání humor

Prvním ze sedmi milionářů, kteří si pod změněnou identitou dobrovolníka v sociálních organizacích zkusí žít za 550 korun na týden, se stal majitel zábavního parku Mirakulum Jiří Antoš.



Dobrá volba, protože výrobce dětských hřišť zosobňuje divácky vstřícný prototyp „obyčejného chlapíka“, jenž navíc před lety po těžké nehodě dostal invalidní důchod, a když začal podnikat, styděl se pro něj jít. Podle kolegů jej bohatství nezměnilo, „nedá si tři řízky“, ani pohled do Antošova zázemí s manželkou a vnoučaty nevykazuje žádnou okázalost či výstřednost.



Před cestou do Ostravy jen vyndá z peněženky platební karty, přibalí své oblíbené pantofle, a když vyrazí z ubytovny na první nákup, zkoumá: „Co to stojí? Aha, tak to ne.“ Načež nad zásobou čínských polévek zajídaných rohlíky prohodí: „Po tom týdnu budu mluvit čínsky.“ Když obléká tepláky, konstatuje zase: „Vypadám jako Harapes.“

Zkrátka Antoš se chová přirozeně, jeho okolí už méně. Není divu, všudypřítomná kamera totiž nutně narušuje dojem, že doprovází běžného smrtelníka, a z výběru prostředí, kam ho „náhodně“ zavede, také čiší příprava.

Ano, jsou to silné osudy, od nezdolného muže s doživotně poraněným mozkem přes romský boxerský klub pro děti až po činorodou dámu z problémové komunitní osady. Každý z nich by unesl vlastní příběh i bez charitativní reklamy, na níž je pořad vyrobený podle licenčního zahraničního formátu Secret Millionaire založen.

Milionář mezi námi TV Prima, režie Markéta Válková-Ekrtová, Tomáš Bojar, Jakub Sommer, Pavel Nosek, Jiří Fedurco Hodnocení­: 55 %

Naštěstí aranžmá dobroděje mezi potřebnými bere zasvé díky Antošově věcnosti praktika, který zná cenu velké radosti z maličkostí: „Začneme tím, že to tady posekáme, za to nám přece nemůže nikdo nic udělat.“

Paradoxně je to pozitivnější okamžik než finální „odmaskování“ a rozdávání šeků. V ideálním světě by se peníze dávaly v tichosti, jenže bez milionářské vějičky by se na jejich adresáty nikdo nedíval.



Na druhé straně se každý z aktérů Milionáře mezi námi vystaví veřejnému pranýři diskusí, proč, komu a kolik daroval. Což si žádá opravdu sedm novodobých statečných, neboť propagace, kterou jim pořad přinese, tak bude tvrdě vykoupena. Zvlášť v zemi, kde úspěch zní mnohým stále podezřele.