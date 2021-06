Rozloučení se Šafránkovou bude asi veřejné, pohřeb s poctami rodina nechce

Rodina zřejmě počítá s veřejným rozloučením se zesnulou Libuší Šafránkovou. Zatím ale není jasné, v jaké by to mělo být formě. Pro pořad Showtime to uvedla hereččina sestra Miroslava. Ministerstvo kultury potvrdilo, že formu rozloučení s rodinou řeší.