Z role čarodějnice se Libuše Šafránková radovala, vzpomíná režisér Vít Karas

Proč jste se Libuši Šafránkovou rozhodl obsadit do role Micimutr?

Rozhodli jsme se tak společně s autorkou scénáře Irenou Douskovou a kreativní producentkou České televize Barbarou Johnsonovou. Jméno Lily Šafránkové padlo jako první, pro roli byla zcela ideální. Ani se nedalo představit, že by ji hrál někdo jiný. Samozřejmě jsme ale nevěděli, jestli se jí do toho bude chtít. Přece jen jdete za Libuší Šafránkovou s nabídkou, aby hrála čarodějnici - ona ale byla nadšená, jen spráskla ruce a zvolala „konečně“.

Naučil jste se od ní něco jako režisér?

Pořád si hrála, byla plná energie, práce ji opravdu bavila. Navzdory tomu, že byla hvězdou první velikosti, tak neměla žádné manýry. Přišla, uměla text a ještě sršila bezvadnými nápady. Nebyl jediný den v průběhu natáčení, kdy bych měl pocit, že přede mnou stojí osoba, která by od okolí vyžadovala nějaké výsady. Přitom by si je samozřejmě zasloužila.

Máte svou oblíbenou roli, kterou ztvárnila?

To jste mě zaskočila, ale s kolegy jsme si hned vzpomněli na legendární scénu z Vrchní prchni s inženýrem Králíkem. Jak tehdy Josefu Abrhámovi vrazila facku, to k ní přesně sedělo.

Co podle vás znamenala pro český film?

Jsou osobnosti, které jsou nenahraditelné a nezastupitelné. Kdyby ve všech filmech i divadelních představení, která udělala, hrál někdo jiný, nedopadly by nikdy stejně. Byla výjimečnou osobností.