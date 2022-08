Ladislav Trojan v moci slavných žen. Chodil s první dámou i exmanželkou Formana

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Spousta herců je známá především díky úspěšným rodičům. U Ladislava Trojana, který první srpnový den oslavil devadesátiny, je to naopak. Spousta lidí ho nyní vnímá jen jako otce dvou slavných synů Ivana a Ondřeje. Ale to by byla velká chyba...