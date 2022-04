GLOSA: Jak se stát prezidentem? Nejlépe přes vlastní pořad Prezident

Cyklus TV Barrandov Prezident aneb Co byste měli slyšet od hlavy státu vychází z předpokladu, že občané vyloženě prahnou po tom, aby je vůdce den co den zásoboval svými rozhodnými činy i moudrými myšlenkami. A pokud tak nečiní, obětuje se Soukup, přestože má práce víc než dost.

Kromě toho, že pilně podniká nejen v médiích, vysílá denně Moje zprávy, střídavě pak Duel Jaromíra Soukupa, Instinkty Jaromíra Soukupa, Kauzy Jaromíra Soukupa, Týden podle Jaromíra Soukupa, Volejte a pište šéfovi, Hovory Kalousek Soukup, VIP svět a nyní tedy ještě Prezidenta.

Na rozdíl od Premiéra, ve kterém Soukup premiéra (příšerně ochotnicky) hrál, v Prezidentovi si na prezidenta pouze hraje. Nejprve sám národu sdělí, co tak prezident dělá, třeba že má právo účastnit se zasedání obou sněmoven či schůzí vlády a že je vrchním velitelem ozbrojených sil.

Poté se postaví za řečnický pultík a jako fiktivní prezident zopakuje totéž, tedy že má právo účastnit se zasedání obou sněmoven či schůzí vlády a že je vrchním velitelem ozbrojených sil, tudíž by do toho mohl a měl mluvit.

Načež se Soukup znovu stane moderátorem, který shrne, co tím myslel, například že prezident má právo účastnit se zasedání obou sněmoven či schůzí vlády a že je vrchním velitelem ozbrojených sil, pročež by se měl vyjadřovat ke všemu, co se zrovna šustne.

Jinými slovy předvede, jak by to na Hradě rozsvítil on. Objevné informace o právech a povinnostech hlavy státu jsou sice na Wikipedii, ale když nám je nechce denně předčítat osobně Miloš Zeman nebo alespoň jeho mluvčí Jiří Ovčáček, pak se prezidentský čekatel Soukup rád chopí osvěty.

Coby typ předvolební kampaně dává Prezident jasně najevo, že pracovitějšího šéfa aby Hrad pohledal. Dozajista by při výkonu svého úřadu stihl i funkční obměny jiných vlastních pořadů, dejme tomu Vaření s prezidentem nebo Jak zbohatnout s prezidentem.

Ovšem jako televizní Prezident je Soukup tak totálně bezobsažný, nezajímavý, nezáživný a školometský, že znuděné diváky i potenciální voliče vyhání jinam. Naštěstí mu pořád ještě zbývá Teleshopping Soukup shop, což je projekt, který by se na Hradě beztak divně vyjímal.

