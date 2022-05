GLOSA: Gottův doprodej. Co zbylo z Karla, jmenuje se hrdě Special

Pod názvem Karel: Special se na placené platformě Voyo objevil dokument Olgy Malířové Špátové, který přináší dosud nezveřejněné záběry ze soukromí zpěváka Karla Gotta. Tedy unikát - nebo to, co se ve střižně do celovečerního snímku Karel nevešlo.