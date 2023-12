VIDEO: Druhý film o psu Gumpovi je téměř hotový, do kin zamíří v březnu

„Ve filmu uvidíme staré známé, ale i nové tváře, a hlavně bude celý příběh veselejší. Větší prostor tam má láska a vztah mezi člověkem a zvířetem,“ popisuje snímek jeho producent Filip Rožek.

První část příběhu, film Gump – pes, který naučil lidi žít, měl premiéru v létě roku 2021 a producent tehdy neplánoval žádné pokračování. Po dvou letech ale změnil názor, a to hlavně díky možné spolupráci s režisérem Františkem Antonínem Brabcem.

„Moc se mi do pokračování nechtělo a nic nového mě nenapadalo. Ale během jedné noci, kdy jsem skoro nespal, se ve mně ten příběh otevřel, jako kdybych se vrátil zpátky do baráku, ze kterého jsem se před několika lety odstěhoval, a zjistil, že jsem tam byl vlastně šťastnej. Do baráku, kde žil Béďa a Oříšek a celý tenhle Gumpův psí svět,“ svěřil se autor scénáře Rožek.

„Mě to upřímně trošku překvapilo, nečekal jsem, že se bude někdy točit pokračování. Když jsem ale slyšel ten příběh, tak mi přišlo, že to může být fajn. Z mé postavy se stala hlavní a navíc jsem měl možnost si zahrát se Štěpánem Kozubem, a to mě potěšilo,“ raduje se zpěvák a herec Richard Krajčo, který ve filmu ztvárňuje roli Oříška.

Kromě Richarda Krajča, Bolka Polívky, Vicy Kerekeš, Josefa Vojtka, Nely Boudové nebo Martiny Pártlové se ve snímku objeví nově i zmíněný Štěpán Kozub. „Baví mě, že to má určitý přesah. Nikdy jsem netočil rodinnou komedii nebo film pro děti, je to takový naivní příběh v dobrém slova smyslu,“ dodal Kozub, jenž si zahrál roli Křiváka.

Psa Gumpa namluvil stejně jako v prvním dílu herec Ivan Trojan a i tentokrát vznikla audiokniha s jeho hlasem. Ta byla pokřtěna v Radiocafé Vinohradská a stejně jako kniha Gump – jsme dvojka je již v prodeji.

Za filmovou kameru se postavil F. A. Brabec a o hudbu se postaral Ondřej Brzobohatý. Snímek Gump – jsme dvojka bude k vidění v kinech od 28. 3. 2024 díky distribuční společnosti Bioscop.