RECENZE: Tohle není třídní vzpoura. Šest statečných hájí hutnou Fabriku

0:56 , aktualizováno 0:56

Loni na festival do Toronta, letos do francouzských kin; to je slušná kariéra na ruský film. Ovšem podmanivě natočená Fabrika, třebaže se tu dělníci postaví proti majiteli, má blíže k drsnému westernu než k rudé proletářské revoluci.