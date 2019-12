RECENZE: Curiosa slibuje lekci neřesti s katalogem ženských zadnic

Francouzský film Curiosa jde do kin s omezením „do patnácti let nevhodný“, ač by počtem lechtivých scén vydal i na hranici osmnácti let. Jenže dráždivost v uměleckém obklíčení chutná mdle.