Martin Myšička, Ivana Chýlková či Radek Holub hrají v seriálu Chataři

Do chatové osady Záhoří jezdili už jejich dědové, rodiče a budou do ní jezdit i jejich děti. Platí tu neměnná pravidla a tradice, přestože někdo zbohatl, někdo zchudl, neshodli by se v práci, u televizního programu ani u voleb. Především proto, že by se jinde vůbec nepotkali. Každý totiž žije ve své sociální bublině.

„Hraju programátora z Prahy. Moje seriálová žena pronajala na sezonu chatu, abych prý přišel na jiné myšlenky a abychom mohli být v přírodě, v lese, u vody, u potoka, rozdělat si oheň v krbu a hlavně zažít chatařskou pohodu, jenže můj hrdina k tomu vztah moc nemá,“ shrnul svou roli Myšička.

V další chatě se rovněž se svým seriálovým manželem usídlila Petra Nesvačilová, podle hereččiných slov „kadeřnice a trochu i kosmetička z Jihlavy, která umí velmi dobře ovlivňovat chod místní osady, aniž by si toho kdokoliv všiml”.

Sestavu doplňuje přísně katolická rodinka z Moravy, kterou charakterizuje herec Igor Bareš: „Má před sousedy velké tajemství, které však diváci od počátku znají, a právě jeho úporné skrývání vytváří vtipné situace, humor až na hraně žánru komedie a tragédie.“

Všechny scény třináctidílného seriálu se do října točí v chatové osadě v Nižboru. „Doháníme několikatýdenní skluz. Musíme dotočit, než napadne sníh. Letnímu počasí se musíme přizpůsobit, déšť točíme, když prší, na soumrak si počkáme, až zapadne slunko, nějak tím prokličkujeme,“ věří Radek Bajgar, který Chataře režíruje podle scénáře Petra Kolečka.