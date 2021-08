Televizní podzim vede od Mojmírovců přes Nedvěda až po cestopis v sedle

Téma samoživitelek přibližuje film Eriky Hníkové Sólomatky, režisérka Šárka Maixnerová ve snímku Na vlastní duši představí šestici osob s psychiatrickou diagnózou. Sexuální násilí na ženách řeší dílo Kateřiny Hrochové Znásilnění pod kůží.



Nezvyklý druh cestopisu nabídne série Českem na koňském hřbetu, jíž v sedle bělouše a vraníka z kladrubského chovu provedou herečtí bratři Martin a Ondřej Krausovi.

Co se týče magazínů, vítězka první řady soutěže Peče celá země seznámí v novém týdeníku Pečení na neděli diváky s recepty z venkova. S premiérovými díly se vrátí pořady Herbář i Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli.

Z historických látek se chystá portrét první české světice Svatá kněžna Ludmila, osud Přemyslovců v příběhu Václav II. – cesta ze stínu či dokument Svatopluk – král Moravanů a Slovanů, v němž vědci pomocí DNA zkoumají, zda mezi námi žijí potomci rodu Mojmírovců. Podle tvůrců jde o zcela unikátní a ojedinělý výzkum nejen v Evropě, ale i ve světě.



Kulaté výročí Československých legií připomenou dva snímky z cyklu Legie 100, ve kterých se v roli průvodce objeví Jiří Dvořák a kde se o svém předkovi leccos netušeného doví třeba Ivan Trojan.

Výrobní značku ČT nese rovněž třináct dokumentů, které během podzimu vstoupí do kin. V září putuje na velké plátno Jednotka intenzivního života, v níž se Adéla Komrzý zabývá paliativní péčí.

V listopadu pak budou mít distribuční premiéru Sny o toulavých kočkách, kde režisér David Sís mapuje úspěšnou kariéru svého bratra, světoznámého výtvarníka Petra Síse.