RECENZE: Hledám muže. Tedy chlapa, vzkazuje Chci tě, jestli to dokážeš

Zdá se to k nevíře, ale při vší beznaději má snímek Dagmar Smržové Chci tě, jestli to dokážeš léčivou schopnost. Veškeré divákovy bolístky rázem pošle do skladu směšných malicherností.