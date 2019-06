RECENZE: Romeo a Julie s Piškulou a Marečkovou cílí na mladé. Úspěšně

Byla by však škoda věnovat pozornost především těmto doprovodným prvkům. Dočekal v příběhu jedné nešťastné lásky na pozadí nesmiřitelného boje dvou významných rodů akcentuje především to první. Romea a Julii zde opravdu podává jako sotva odrostlé děti, čerstvé adolescenty, kteří teprve objevují svět. Se vším, co k tomu patří.

Romeo je v přesném podání Zdeňka Piškuly líbivým mladíčkem, který naivně staví čest a ideály nade vše. Nechává se vyhecovat kumpány, ale je to většinou on, kdo má v partě poslední slovo. Julii hraje hostující Tereza Marečková. Naturel herečky a asi i zadání režiséra, které umocňuje střapatý afroúčes, z ní dělají diblíka, ztřeštěnou holku, která si dosud plně neuvědomuje svou sílu či přitažlivost. Je oba první vzájemné setkání zasáhne a ohromí.



Představení doplňuje živá hudba alternativní formace Please The Trees, ta většinu večera buduje rozsáhlé hudební plochy, nebojí se však v případě večírku u Kapuletů zahrát i jako kapela. Právě úvodní párty, kde se Romeo a Julie poprvé potkávají, patří k tomu nejlepšímu. Dočekal ji režíruje jako dekadentní maškarní, kde oba milenci působí jako zjevení. Režisér se vůbec soustředil na ikonické momenty Shakespearovy hry: zajímavě zpracoval i balkonovou scénu, Merkuciův monolog o královně Mab a samozřejmě dramatické finále.

Romeo a Julie Divadlo ABC premiéra 25. května 2019 režie: Michal Dočekal hrají: Tereza Marečková, Zdeněk Piškula, Sabina Remundová, Vojtěch Dvořák, Filip Březina, Dana Batulková, Jiří Štrébl, Michael Vykus, Aleš Bílík, Čeněk Vaculík, Milan Kačmarčík, Martin Donutil, Jaroslav Blažek / Matyáš Darnady, Jakub Dittrich / Daniel Krečmar, Matyáš Darnady / Jaroslav Blažek, Fanny Barrouquére / Lucie Anna Zatloukalová, Barbora Rokoszová, kapela Please The Trees Hodnocení­: 75 %

Zmíněný Merkucio ve vyčerpávajícím podání Filipa Březiny patří mezi nejvýraznější z vedlejších postav, dále zaujme i Jiří Štrébl a Dana Batulková jako Juliini rodiče či Vojtěch Dvořák v roli nejistého, těžký úděl nesoucího kněze.

Z představení naopak docela vybočuje role chůvy v podání Sabiny Remundové, herečka ji hraje čistě komicky, což plně nesouzní s celkově melancholickým laděním kusu. Remundová souběžně hraje i knížete, což zase působí matoucím dojmem.

Dopolední repríza pro školy ukázala, že se představení skutečně daří oslovit mladší publikum. Žáci reagovali na aktuální narážky a celkově moderní pojetí kvitovali. Jestliže se aspoň ve třetině z nich podaří vzbudit zájem o divadlo, nechť takovýchto kusů přibývá.