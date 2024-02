Bál jsem se, že mi za ty básničky dají motorkáři pěstí, směje se Písařík

Mají šikovné děti, honosný dům, hodného psa, dobrou práci. Ovšem honba za penězi rodinnou pohodu časem zcela vyprázdní a rozbije. Začíná rozvodové řízení, doslova na ostří nože. Slavnou Válku Roseových znají všichni především jako film Dannyho DeVita s Michaelem Douglasem a Kathleen Turnerovou.

Snímek z roku 1989 ovšem vznikl podle knihy Warrena Adlera. A tento autor následně napsal i divadelní hru, jejíž inscenaci v režii Tomáše Svobody chystá na příští pátek pražské Divadlo Na Fidlovačce. „Hraji právě ‚Michaela Douglase‘,“ předesílá Martin Písařík, který se v novince objeví po boku Anety Krejčíkové. „Výrazná role dospělého člověka. Vycházíme z ozkoušeného textu, který hodně upravil Ondřej Sokol, když na Jezerce před lety režíroval verzi s Michalem Dlouhým a Barborou Kodetovou. Žánrově jde o černou komedii, takže i mrazivé momenty by měly působit tragikomicky,“ přibližuje herec novinku.

Čím vás to téma oslovilo?

Mne vesměs baví hrát figurky. V každé roli tak mám paruku, knír či kotlety a vlastně málokdy jsem sám za sebe. Ovšem právě ve Válce Roseových mi nic nepomůže a musím hrát Písaříka hozeného do situace té hry. Je skvělé objevovat v sobě všechny polohy konfliktu. Je to pro mne vlastně herecká výzva. Prvním takovým krokem byl Rain Man a Válka Roseových je další.